Nevşehir'de DEAŞ üyesi Iraklı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın ortak çalışması sonucu, Irak uyruklu 17 yaşındaki A.K.H.A.J'nin yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi.

Terör örgütü üyesi olduğu, Irak’ta girdiği çatışmada yaralandıktan sonra Türkiye'ye geldiği bildirilen zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.H.A.J, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 13:49