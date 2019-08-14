NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazada, ağır yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 09:05
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazada, ağır yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 09:05