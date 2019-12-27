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Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir’de Dün Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışıyla Birlikte Kent Beyaza Büründü.
Genel 27.12.2019, 08:56 27.12.2019, 09:11
Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.
Nevşehir’de kar yağışının gün boyu devam etmesi beklenirken yetkililer kar yağışına karşı vatandaşları ve araç sürücülerini uyardı.
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