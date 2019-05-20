Nevşehir Belediyespor'a destek kampanyası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyespor için destek kampanyası düzenlendi. Belediye Başkanı Rasim Arı, kampanyaya 5 bin lira bağışta bulunduğunu açıkladı.

Arı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları, 23 Mayıs Perşembe günü TFF 2. Lige Yükselme Play-Off Final Müsabakası için deplasmanda Velimeşespor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor'a destek olmaya davet etti.

Arı, "Nevşehir Belediyespor koşar adımlarla 2. lig yolunda ilerlemekte. Şampiyonluk yolunda takımımıza destek için ben de varım ve ilk etapta 5 bin lira destekte bulunuyorum. Şampiyonluk yolunda takımımızı yalnız bırakmamanız için sizlerin de desteğini bekliyorum." dedi.

Takımın, rakibini mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselmesinin en büyük arzusu olduğunu, başarıya ulaşmak için tüm şehrin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Bizim bu şehir için hayallerimiz var. Kırmızı Beyazlı sevdamız ise bu hayallerimiz arasında çok farklı bir yerde. Bu şehir 31 yıldır 2. lig hayali kuruyor. Bu hayali gerçekleştirmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Önümüzde sadece 90 dakika var. Gelin hep birlikte takımızı 2. lige çıkartalım. Armasındaki renklerini şanlı bayrağımızdan alan şehrimizin takımına destek olmak, bu takımı daha üst liglere taşımak için el ele verelim."

