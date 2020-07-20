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Nevşehir Belediyesinin logosu değişti
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI İLE NEVŞEHİR BELEDİYESİNE AİT YENİ LOGOYU KAMUOYUNA TANITTI.
Genel 20.07.2020, 15:39 20.07.2020, 21:13
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı düzenlediği basın toplantısı ile Nevşehir Belediyesine ait yeni logoyu kamuoyuna tanıttı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı logo tanıtımında yaptığı açıklamada yeni logonu daha dinamik ve Nevşehir’i anlatan bir logo tasarımı olduğunu ifade etti. Arı, “Yeni logomuzda Lale Devrinin ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın yadigarı laleler bulunuyor. Güzel atlar diyarından atlarımız var. Ve bölgemizin vazgeçilmezi peribacasından oluşan bir logomuz var. Yeni logomuz daha dinamik, daha görsel, daha heyecan uyandırıcı bir logo oldu. İnşallah şehrimize logomuzda hayırlı olur. Allah utandırmasın” dedi.