Nevşehir Belediyesinde halk günü uygulaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesince her hafta salı günü sürdürülen "halk günü uygulaması" kapsamında Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Açık kapı uygulamasıyla ziyarete gelenleri makamında ağırlayan Seçen, vatandaşlarla yüz yüze görüştü.

Seçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşla doğrudan iletişim kurarak sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Seçen, "Hedefimiz vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede çözüm bulmaktır. Makamımız halkımıza hizmet makamıdır. Halk günü uygulaması ile bir yandan vatandaşlarımızın bize ulaştırdığı sorunlara çözüm üretmeye çalışırken, diğer taraftan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz." dedi.

