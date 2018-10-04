Nevşehir Belediyesi'nde

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi'ndeki "Halk günü uygulaması" kapsamında Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşları makamında kabul etti.

Haftanın belirli günlerindeki proje çerçevesinde, belediyeye giden vatandaşlar randevu almaksızın Başkan Seçen'i çat kapı ziyaret ederek sorun ve taleplerini iletti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Seçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu belirtti.

Seçen, uygulamayı geleneksel hale getirdikleri ve başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydederek, "Belediye Başkanı olduğum günden beri vatandaşlarımızla iç içeyiz. Ancak farklı nedenlerden dolayı görüşemediğimiz kardeşlerimizle halk günü uygulamasıyla bir araya gelme imkanı buluyoruz. İlkemiz, halkımıza daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet sunmaktır. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak bize çalışma azmi kazandırıyor." dedi.

