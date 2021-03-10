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Nevşehir Belediyesi tarafından kandil gecesi vatandaşlara süt ikramı edildi
Nevşehir Belediyesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V)’in Miraç’a çıktığı gece olan Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlara süt ikramında bulundu.
Genel 10.03.2021, 21:32 11.03.2021, 09:01
Nevşehir Belediyesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V)’in Miraç’a çıktığı gece olan Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlara süt ikramında bulundu.
Miraç Kandili dolayısıyla Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Bekdik Mahallesi’nde bulunan Kuba Cami ve Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Oğuzlar Gaznevi Camii’nde program düzenlendi. Kandil gecesine özel yapılan programın ve edilen duaların ardından cami çıkışında Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara süt ikramında bulunuldu. Vatandaşlar, Miraç Kandili gibi anlamlı bir günde yapılan ikram için Nevşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.