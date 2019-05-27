Nevşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanatçı Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı. Erzincanlı'nın, Hz. Muhammed ve şehitler için okuduğu şiirler beğeni topladı. Kapadokya Kültür...