Nevşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanatçı Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı.
Erzincanlı'nın, Hz. Muhammed ve şehitler için okuduğu şiirler beğeni topladı.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, iftar öncesinde çocuklara yönelik animasyon gösterisiyle başladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı programda, Erzincanlı, Hz. Muhammed'in hayatını ve Hadis-i Şerifleri şiirsel bir dille anlattı.
İzleyicilerin beğenisini toplayan sanatçı, hayatından çeşitli anekdotlar da paylaştı.
Program, Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi eğitmenlerinden oluşan koronun ilahi dinletisi ile sonlandı.