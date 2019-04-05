Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Özge İğdeci Esen'den Avukatlar Günü Kutlama Mesajı

Avukatlık, kutsal bir savunma mesleğidir. Zor şartlar altında ”savunma hakkı” gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutlarım.

Temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve demokratik hukuk devletinin ön koşulu olan bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı temsil eden avukatlarımız, adaletin tecellisine katkıda bulunmak suretiyle toplumsal barışın korunmasına ve devamına hizmet ederek çok önemli ve kutsal bir görev icra etmektedirler.

Avukatlarımız ve meslek kuruluşumuz olan baromuz da bireylerin hakları kadar, hukukun üstünlüğünü savunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımı rahmet ile anıyorum.

5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, değerli meslektaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 13:05