Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mal varlığını açıkladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelmesinin 100.günü dolayısıyla halka açık basın toplantısı düzenledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı 31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından aradan geçen yüz günlük zaman diliminde Nevşehir için neler yaptıklarını ve yapılması planlanan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada yaptığı konuşmada, "Siyasette hesap da vermek gerekir. Hele ki doğrudan vatandaş ile diyalog kurup onların hizmetine amade ve hizmetkarlığımızda ne yaptığımızın sorulmasının ve hesabının verilmesi gerekir. 100 günümüz doldu ve 100 gün sonunda neler yaptık Şimdi zaman zaman vatandaşlarımız ile buluşuyoruz, kucaklaşıyoruz. Ama tabi ki bunun da bir hesabının verilmesi gerekir” dedi.

“İşte benim mal varlığım”

Basın toplantısında gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı bir gazetecinin mal varlığınız konusunda açıklama yapacak mısınız sorusunu sorması üzerine verdiği cevapta şunları kaydetti:

“Seçim döneminde mal varlığımızı açıkladım ama burada sizlerin huzurunda bir defa daha açıklayalım. Rasim Arı ve Melek Arı’nın Ankara’da 40 metrelik bir arsası, Tatlarin’de babadan kalma bir tarla, İnallı köyü Cumhuriyet mahallesinde bir tarla babadan kalma, İnallı Cumhuriyet mahallesinde yarısı olmak üzere ev ve arsa bulunuyor. Ağabeyim ile bana verilmiş. Ankara’da Hukukçular Kooperatifinde bir hissemiz var. 2014 model 06 RSV 50 bir otomobilimiz edinme tarihimiz 2016 yılıdır. Başka da hiç bir şey yok hamd olsun. Elhamdülillah oturacak bir evim var ama kiralık. Yerin üstünde bu bahsetmiş olduğum şeyler haricinde bir dikili ağacımız yok. Bir milyon 200 bin liralık ev aldığım söyleniyor. Benim evim kiradır ve sözleşmesi de buradadır. Var mı benim aldığım 1 milyon 2 bin liralık ev.”

“Ben sırtımı Hak’ka, halka ve Recep Tayyip Erdoğan’a yasladım”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kendisinin sırtını Hak’ka, halka ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan’a yasladığını ifade ederken şuan ki mal varlığı ne ise beş yılın ardından da mal varlığında bir artışın olmayacağını ifade etti. Arı, “Biz sırtımızı Hak’ka, halka ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaslamış bir iradenin temsilcilerinden bir belediye başkanıyım. Ben sırtımı hakka, halk ve Recep Tayyip Erdoğan’a yasladım. Başka hiçbir merciden başka hiçbir şahıs ve kişiden endişem olmaz. Bu kardeşiniz hiçbir grubun, hiçbir sermayenin adamı olmadı ve olmayacak. Bu kardeşinizin bir sözü var. Hiçbir siyasi ideolojiye mensup ekonomik seviyesine bakmaksızın herkese eşit davranacak dedim öyle de yapmaya gayret ediyorum. Bu kardeşinizin mal varlığı budur. Bu mal varlığında Allah’ın izniyle bir artış 5 yılın sonunda olmayacak. Hile yapıp Ahmet’in, Mehmet’in üzerine de bir şey yapıp bende hiçbir değişiklik olmadı demeyecek. Benim birinci derece yakınlarımın hatta soy ismi Arı olan hiçbir kimsenin bu şehirde bir işletme yok bunu bilin. Bundan sonra da olmayacak” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 20:34