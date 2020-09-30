Nevşehir Belediye Başkanı Arı, köylülerle birlikte pekmez kaynatıp köftür yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ürgüp ilçesinin Sofular köyünde köylülerle birlikte pekmez kaynatarak köftür yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, köylülerin daveti üzerine gittiği Sofular Köyünde Candan ailesinin evine konuk oldu.

Burada İsmail Candan (62) isimli çiftçinin ailesi ile birlikte evlerinin bahçesinde gerçekleştirdikleri köftür yapımını bir süre izleyen Arı, ocak başında köylülerle birlikte pekmez kaynattı.

Candan ailesinin köylerindeki bağlarından özenle topladıkları beyaz üzümlerin şırasına un katıp bunu kaynatarak bulamaç kıvamına getirerek yaptıkları köftürün yapım aşamasını dikkatle takip eden Arı, önceden yapılarak hazırlanan köftürlerden tattı.

Doğallıktan taviz vermemek adına içinde hiçbir kimyevi katkı maddesi bulunmayan ve Nevşehir’in en önemli yöresel lezzetleri arasında yer alan köftürün adeta bir enerji deposu olduğunu belirten Başkan Arı, bu lezzetin tüm Türkiye’ye tanıtılması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Türkiye’nin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği bölgelerden biri olan Nevşehir’de yapılan köftürün özellikle kış aylarında vücudu dinç tutmak için tüketildiğini ve hoş aromasıyla pekmezden uzak duran çocukların aynı değerdeki bir ürünle beslenmesinin önünü açtığını söyleyen Arı şöyle konuştu:

“Köftür oldukça meşakkatli bir çalışma sonucunda ortaya çıkıyor. Bugün bizde köylü kardeşlerimizin bu emeklerine şahitlik ettik. Bağ bozumunun gerçekleştirildiği bu dönemde yapılan köftürler önümüzdeki haftalardan itibaren hem şehrimizde hem de Türkiye’nin farklı illerinde damak zevkine düşkün olanlarca tadılacak. İnşallah belediye olarak bizde bu yöresel lezzetimize sahip çıkacağız ve paketleme yaparak hem yurt içine hem de yurt dışına satışını gerçekleştireceğiz. ‘Nevşehir Lokumu’ olarak adlandırdığımız köftürümüz şimdiden yiyecek olanlara afiyet olsun.”