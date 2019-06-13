Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığına atama

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Bektaş Demir, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Yeni görevine başlayan 51 yaşındaki Demir, evli ve 3 çocuk babası.
NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Bektaş Demir, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye...
NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Bektaş Demir, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Yeni görevine başlayan 51 yaşındaki Demir, evli ve 3 çocuk babası.