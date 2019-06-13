Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığına atama

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Bektaş Demir, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve Nevşehir Belediye Meclisinde 2. Başkan Vekili olarak görev yapan Demir'in, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi.

Yeni görevine başlayan 51 yaşındaki Demir, evli ve 3 çocuk babası.

