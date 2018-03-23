Nevruz Bayramı kutlamaları

KIRŞEHİR (AA) - Kaman ilçesinde, Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe katılan Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve protokol üyeleri, örste demir döverek, yakılan Nevruz Bayramı ateşinin üzerinden atladı.

Talu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nın, dünyada kutlanan en eski ve en köklü bayramlardan biri olduğunu, birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği bulunduğunu söyledi.

Nevruz'un yeni bir başlangıç, tabiatla beraber insanın canlanmasına işaret olduğunu aktaran Talu, "Nevruz Bayramı karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün, kardeşçe ve barış içinde bir arada yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştuğu bir gündür. Nevruz, bütün bu güzel duyguların yanında, yeni ve umut dolu günleri, baharı, bolluk ve bereketi müjdelemektedir. Nevruz Bayramı ile birlikte önümüzdeki yeni yıl, ülkemize milletimize ve insanlığa bolluk, bereket getirsin." dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara ayrıca pilav ikram edildi.