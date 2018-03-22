Nevruz Bayramı kutlamaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Yahyalı Hamdi Oral Mesleki Teknik Anadolu Lisesi pansiyon bahçesinde düzenlenen etkinlikte nevruz duası okudu, okul bahçesine nevruz anı ağaçları dikildi.
Etkinliğe katılanlar örste demir dövdü, yakılan ateşin üzerinden atladı.
Programa İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Zeki, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Selahattin Topal, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.