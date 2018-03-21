Nevruz Bayramı kutlamaları

ANKARA (AA) - Pursaklar ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ahmet Müşerref Muhtaroğlu Ortaokulu'ndaki etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çeşitli gösterilerle devam eden etkinliğe, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, diğer yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Kaymakam Kara ve İlçe Belediye Başkanı Çetin, konuşmalarında Nevruz Bayramı'nı kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konuşmalar sonrası geleneksel nevruz ateşini yakan ilçe protokolü, ateş üzerinden atladı.







