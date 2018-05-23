NEÜ'den köy okullarına destek

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kemal Akman Meslek Yüksekokulu ve Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri "İmece Faaliyetleri" adı altında her yıl geleneksel olarak düzenledikleri köy okulu ziyaretini bu yıl Ulumeşe ilkokuluna gerçekleştirdi.

Öğrenciler, gerçekleştirdiği etkinlikle Ulumeşe ilkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü.

Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Erol Günay amaçlarının, üniversitedeki enerji ve bilgi birikimlerini toplumla paylaşmak, öğrencilerle topluma katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Ziyarette, üniversite öğrencileri okulun daha önceden belirlenmiş eksikliklerini gidererek, onarımını yaptı.

Daha sonra öğrencilere palyaço, müzik ve tiyatro gösterileri yapıldı.

Etkinliğin sonunda ilkokul öğrencilerine, basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topu, atlama ipi, değişik kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı, oyuncak gibi çeşitli hediyeler verildi.