NEÜ, en başarılı üniversiteler arasında yer aldı

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), ÖSYM tarafından 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan değerlendirmede en başarılı üniversiteler arasında yer aldı.

NEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, sınavlara yönelik bu yıl yayımlanan sekizinci değerlendirme raporunun, ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2017 KPSS ÖABT'nin analizine yer verilen raporda, üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları ve KPSSP121 puan ortalamaları gibi bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Raporun verilerine göre NEÜ'nün 16 branşın 10'unda ilk 10 üniversite arasına girmeyi başardığı kaydedildi. Ayrıca NEÜ'nün matematik ve coğrafya öğretmenliği branşlarında ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, emeği geçen herkesi yürekten kutladığını ifade ederek, "Köklü bir geçmişi olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültemiz eğitim camiasına nice başarılı öğretmenler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam edecektir. Emeği geçenleri ve mezunlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

