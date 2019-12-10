Son Dakika
NetWork'ten Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu
İSTANBUL (AA) - Siyahtan laciverte ekrudan griye farklı renk ve kesimlerde smokin alternatiflerini bir araya getiren NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, NetWork, yeni...
Genel 10.12.2019, 10:16
İSTANBUL (AA) - Siyahtan laciverte ekrudan griye farklı renk ve kesimlerde smokin alternatiflerini bir araya getiren NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.
"Şal yaka ve tek düğme detaylarıyla öne çıkan tasarımlar arasında özellikle kruvaze ceketler yılbaşı sezonuna damgasını vuruyor. Şıklığı, kaliteli kumaşlar ve özel dikim teknikleriyle bir araya getiren NetWork ile yılbaşı gecesi stilinizle yıldızlara eşlik edin."
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50