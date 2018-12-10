Netaş’a AB’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ar-Ge’sine yön verecek görev

İSTANBUL (AA) - Netaş İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil üçüncü kez Avrupa Birliği EUREKA’nın Telekomünikasyon ve Bilişim birimi Celtic-Next’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi.



Netaş’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de telekom altyapısının kurulmasına ve dönüşümüne öncülük eden Netaş, Ar-Ge’deki 45 yıllık bilgi birikimiyle Avrupa Birliği’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki araştırma geliştirme süreçlerinde de önemli roller üstlenmeye devam ediyor.



Netaş İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, 3’üncü kez Avrupa Birliği EUREKA şemsiyesi altında faaliyet gösteren Telekomünikasyon ve Bilişim birimi Celtic-Next’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi.



Bu gelişmeyle Netaş, uçtan uca telekomünikasyon çözümleri araştırma alanında faaliyet gösteren ve Ar-Ge projelerine destek veren Celtic-Next’te daha fazla söz sahibi olacak.



Kamu ve özel sektörden 500’den fazla üyesi bulunan Celtic Next, Telekomünikasyon ve Bilişim alanlarında çok uluslu, yenilikçi, rekabetçi ve ticarileşebilecek Ar-Ge projelerine destek sağlıyor.



