Netaş ile İstanbul Yeni Havalimanı'nın teknoloji altyapısı hazır

İSTANBUL (AA) - Netaş'ın iletişim teknolojilerindeki 50 yılı aşkın birikimiyle kurduğu teknolojik altyapı sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak.

Netaş tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendirecek İstanbul Yeni Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın uçtan uca teknolojik alt yapısını ören Netaş sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azalacak, 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak.





- Türkiye'nin "ağ rekoru" kırıldı





Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı'nda iki ana projeyi hayata geçirdi. İlk projede, havalimanının tüm kablolu ve kablosuz alan ağlarını kuran Netaş, bu ağ üzerindeki 5 bine yakın erişim noktasıyla yeni bir Türkiye rekoruna imza attı.

Netaş, kurduğu geniş kablosuz erişim ağı sayesinde yolculara otoparka girdikleri andan, uçakları kalkana kadar kesintisiz, yüksek hızlı ve güvenli internet hizmeti sağlayacak.

Güvenlik, gümrük noktaları, duty-free mağazaları da dahil olmak üzere havaalanı içerisindeki tüm işletmeler de söz konusu iletişim altyapısı üzerinden hizmet verecek. Otopark hizmetlerinden bilet satış hizmetlerine tüm bu işletmelerden alınan hizmetlerin çevrim içi altyapısını Netaş sunmuş olacak.

İkinci projeyle ise Netaş, havalimanının veri merkezi bulut otomasyon sistemini kurdu. Uçağın hangi kapıdan kalkacağı, değişiklik olup olmadığı, uçağın nereye yanaşacağını belirleyen alan yönetim sistemi, santral sistemi, yolcuların en etkin şekilde hizmet almasını sağlayacak yolcu yönetim sistemi, otopark yönetimi, özel kampanya ve ayrıcalıklar sunan sadakat sistemi söz konusu yapı üzerinde işleyecek.



7 gün 24 saat izleme hizmeti sunacak olan Netaş, kurduğu sistemlerin işletme, bakım ve onarımını da beş yıl süreyle gerçekleştirecek.

Bununla birlikte Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı için inşa edilecek dünyanın en büyük havalimanı otelinin bilişim altyapısını kurmayı da üstlendi.







- "İstanbul Yeni Havalimanı bize önemli referans sağlayacak"





Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Müjdat Altay, Cumhuriyetin 95'inci yılının, Türkiye'nin uluslararası alanda yeni bir zirveye taşıyacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı ile kutlanacağını belirtti.

Altay, "İstanbul Yeni Havalimanı, sadece Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşümü için de önemli bir eşik olacak. Biz de Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Mimarı Netaş olarak mühendislerimizle birlikte küresel ölçekteki bu projede kritik bir rol üstlendik ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın teknolojik altyapısını ördük. Ülkemizin telekomünikasyon altyapısını kendi imkanlarıyla kurabilmesi hedefiyle kurulan şirketimiz, bu görevi yerine getirerek başarısını bir kez daha kanıtladı. Sadece ülkemizin değil, bölgemizin de lider sistem entegratörü olma amacıyla, edindiğimiz bu deneyim, bölgemizin dijital dönüşümünde oynadığımız kilit rolde bize önemli referans sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.







