Netanyahu için zaman daralıyor, Liberman ise direnmeye devam ediyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümeti kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, hükümetin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da söz konusu koalisyonda yer almak için öne sürdüğü zorunlu askerlik yasa tasarısı şartından geri adım atmıyor.

Partisi mecliste 5 milletvekiliyle temsil edilen Liberman, Netanyahu liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde yer almak için Ultra-Ortodoks Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu kılacak askerlik yasasının meclisten geçmesi şartında ısrar ediyor.

Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürenin yarın gece sona ermesi nedeniyle tüm gözler eski Savunma Bakanı Liberman'a çevrildi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Liberman, Netanyahu'nun partisi Likud'un kendisi ve partisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Liberman, Likud'un kendisini Netanyahu'ya "düşmanlık beslemekle" suçladığı ve bu nedenle koalisyon hükümetine katılmayı reddettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istediklerini belirten ancak şartlarından da geri adım atmayacaklarını vurgulayan Liberman, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Evimiz Partisi'nin tek amacı var o da seçimlerden önce halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek, yoksa Netanyahu'yu devirmek gibi bir niyetimiz yok. Fakat ilkelerimizden de ödün vermeyeceğiz."

Trump bile devreye girdi

İsrail Başbakanı'nın Liberman'ı ikna edememesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, dün devreye girerek İsrail siyasetine yön vermeye çalıştı.

Twitter hesabından paylaştığı mesajında Trump, "İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulmasındaki sorunlar umarım çözülür ve Bibi (Netanyahu) ile ben, Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz. Daha yapacak çok şey var." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı'nın bu mesajı yerel basında İsrail siyasetine yön verme çabası olarak yorumlanırken, Trump'ın söz konusu açıklamasının ardından Liberman'ın daha ne kadar direnebileceği merak ediliyor.

Koalisyon hükümetinin kilidi Liberman'ın elinde

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi az bir farkla 35 milletvekili çıkararak birinci olsa da tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşmamıştı.

Bunun üzerine geçen ay Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, meclise girmeyi başaran tüm partilerin yetkilileriyle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Mecliste 5 milletvekiline sahip olan, Liberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askerlik görevini yapmasını zorunlu hale getiren yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşmuştu.

Yasa tasarısına koalisyon ortaklarından olan ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden sekizer milletvekiline sahip "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" Partisi'nin karşı çıkması nedeniyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti.

Bu nedenle Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadığı için hükümet kurulamadı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmak için yaptığı görüşmelerin başarısızlığa uğraması üzerine partisi Likud'un sunduğu, meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamadan geçmişti. Meclisin feshedilmesini öngören tasarı, iki oylamadan daha geçerek kabul edilirse İsrail'de yeniden seçime gidilecek.

Muhabir: Mustafa Deveci



