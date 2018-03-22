NESİAD Başkanı Ertaş'tan Belediye Başkanı Ünver'e ziyaret

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Sanayici ve İş adamları Derneği (NESİAD) Başkanı Mustafa Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hasan Ünver’i ziyaret etti.

NESİAD Başkanı Ertaş, burada yaptığı konuşmada, sanayinin ve ticaretin her geçen gün yeniliklere açık bir şekilde geliştiği bu günlerde, Nevşehir’deki sanayici ve yatırımcılarla birlik ve beraberlik içerisinde şehrin dinamik güçlerini etkin ve verimli bir şekilde ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Genç arkadaşlardan oluşan bir yönetim ile bu yönde çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda eğitim ve seminer çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Şehrimizde istihdamın geliştirilmesi anlamında yatırımcı kuruluşlarımız ciddi bir önem taşımaktadır. İşletmelerimizin çağın gerektirdiği bilgi birikimine sahip olmaları için eğitimlere başladık. NESİAD olarak bir bilim insanımızı da derneğimize danışman olarak görevlendirdik. Yatırım ruhu taşıyan sanayi ve yatırımcılarımızı temel bazı konularda bilgilendirici eğitimlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Amacımız şehrimizin istihdamına önemli bir katkı sağlayabilmek."

Başkan Ünver ise genç bir yönetim kadrosu ile şehrin sanayisinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapan NESİAD yöneticilerine başarılar diledi.