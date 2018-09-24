Nepal'de kaplan popülasyonu 9 yılda yaklaşık iki kat arttı

ANKARA (AA) - Nepal'de Bengal kaplanı popülasyonunun 9 yılda yaklaşık iki kat arttığı bildirildi.

Channel NewsAsia'nın haberinde, çevreciler ve yaban hayatı uzmanları tarafından 4 bin kamerayla yürütülen çalışmada Nepal'de 2009'dan bu yana kaplan popülasyonunun yaklaşık iki kat artarak 235'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede 2009'da 121 Bengal kaplanının kaldığını ifade eden uzmanlar, 9 yıldaki artışın oldukça sevindirici olduğuna işaret etti.

Güney Asya ülkeleri, 2022 yılına kadar kaplan popülasyonunu iki katına çıkarma sözü vermişti. Kaplanlar hala avlanma ve doğal yaşam alanının kaybı tehditleriyle karşı karşıya.



Dünyada yüzde 60'ı Hindistan'da olmak üzere 2 binden az Bengal kaplanı yaşadığı sanılıyor.





