Nepal'de araç nehre düştü: 10 ölü

ANKARA (AA) - Nepal'in batısındaki Dolpa bölgesinde bir aracın dağlık bölgede yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, emniyet yetkilisi Abadhesh Bista, Dunai köyünden Tripurakot köyüne gitmekte olan bir aracın yoldan çıkarak Thulibheri Nehri'ne yuvarlandığını belirtti.

Bista, 10 kişinin olay yerinde can verdiği kazada, 2 kişinin ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini bildiren Bista, polisin soruşturma başlattığını aktardı.

Yetkililer, aracın nehirden çıkarıldığını kaydetti.



