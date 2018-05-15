Nekbe'nin 70. yılında Filistinliler hala mülteci kamplarında

RAMALLAH (AA) - Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) şahitlerinden Batı Şeria'daki Celezun Mülteci Kampı sakinleri, köylerinden çıkarılmalarının 70. yılında zor iltica şartları altında yaşamaya devam ediyor.

Ramallah'ın kuzeyinde dar bir alan üzerine kurulu Celezun Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, halihazırda bulundukları yeri evlerine dönüş için, bir süre kaldıkları, bir durak olarak görüyor.

AA muhabirine konuşan kamp sakinlerinden 86 yaşındaki Fatma Şirake, eşi ve kızıyla kampa geldiğini ve biraz kalıp evine geri döneceği düşüncesi taşıdığını dile getirdi.

"Mülteci kampı dönüşten önceki durağımız"

Ancak kampta 7 çocuk dünyaya getirdiğini, anne ve babasının, eşinin burada vefat ettiğini söyleyen Şirake, "Mülteci kampı, dönüşten önceki durağımız. Aradan geçen bunca yıla rağmen hala bu inancı taşıyoruz." dedi.

Kampta zor şatlar altında yaşadıklarını ifade eden Şirake, ekonomik durumun kötü olduğunu, kamp sakinlerinin iş bulamadıklarını ve yardımlara dayalı olarak yaşadıklarını anlattı.

Kampın idaresinin Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait olduğunu belirten Şirake, UNRWA'ya bağlı sağlık merkezlerinde tedavi hizmetlerinin çok iyi olmadığını söyledi.

Şirake, "Biz köylerimizden çıkarılmadan önce çiftçiydik. Ekip biçtiklerimizden yerdik. Zeytin bahçelerimiz vardı. Daha sonra hiçbir şeyi olmayan sığınmacılara dönüştük. Mülteci kampında yaşamaya başladık." diye konuştu.

"Hayat burada tam ifadesiyle bir trajedi"

Çöp kümelerinin yığıldığı, normal hayat standartlarının bulunmadığı mülteci kampında yaşayan 43 yaşındaki bir diğer Filistinli Raid Safi de "Hayat burada tam ifadesiyle bir trajedi." dedi.

Sığınmacıların kampta yoğun nüfus, arazi yetersizliği ve çöplerin birikmesi gibi çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirten Safi, insanların iş bulamadığını, fakirlik ve yoksulluğun kol gezdiğini söyledi.

Safi, kampın girişinde konuşlanan İsrail güçlerinin, yakındaki Beyt-İl Yahudi yerleşim birimindeki yerleşimcilerin güvenliğini sağlamak bahanesiyle düzenlediği saldırılara çocukların hedef olduğunu, yerleşimcilere taş atıldığı gerekçesiyle zaman zaman kampın girişinin kapatıldığını anlattı.

Safi, "Filistinliler, yaşadıkları zor şartlara rağmen göç ettirildikleri topraklara geri dönebilmek için temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıkları bu kampta kalmaya devam ediyorlar." bilgisini aktardı.

"Kampın girişinde oynadığımız zaman işgal güçleri bizi hedef alıyor"

Filistinli çocuk İbrahim Nahle de "Oyun oynayacağımız bir yer yok. Çöp dolu sokaklarda koşup oynuyoruz. Kampın girişinde oynadığımız zaman yerleşim birimlerine taş atılıyor deniyor, işgal güçleri bizi hedef alıyor. Birçok arkadaşım bu saldırılarda yaralandı." ifadelerini kullandı.

Kampta yaklaşık 14 bin Filistinli yaşıyor

Mülteci Kampları Genel Sorumlusu Muhammed Alyan da Celezun Mülteci Kampı'nda ikamet eden yaklaşık 14 bin Filistinlinin, ekonomik ve toplumsal sorunlar, yoğun nüfus ve güvenliğin olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtti.

Kampta yaşayan Filistinlilerin bir çoğunun dükkan ve evlerinin pencere ve duvarlarında dönüş hakkını vurgulayan semboller göze çarparken, esnaflara ait dükkanların isimleri ise ait oldukları kent ve kasabaların adlarını taşıyor.