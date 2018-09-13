Nefes Nefese 6. Bölüm tamamı (tek parça) full hd izle! 12 Eylül Çarşamba | Star TV

Rüya annesini bulabilecek mi? Rüya büyük bir yol ayrımının eşiğindedir: Ya babasına boyun eğip Berlin’e geri dönecek, ya da annesini bulmak için Yusuf’un yanında kalacaktır.

Bu sırada Şakir Ağa hayati tehlikeyi atlatmış ama sakat kalmıştır. Hastaneden eve döndüğünde çiftlikteki herkes onu rahat ettirmek için çırpınır.

Mercan ve Salih ise çiftlikteki hainin kim olduğunu bildiğini söyleyen gizemli bir kadının peşine düşer. Hikayenin başladığı gün Şakir Ağa ile buluşan bu gizemli kadın aile ile ilgili bazı önemli sırları bilmektedir. Haini öğrenmek için girdikleri bu macera Mercan’ın bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar.

Rüya havaalanına kadar gelip ona kal diyen Yusuf'u dinleyecek mi? Atmaca, Rüya’nın annesini bulmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planları ters tepip sonunda anne kızın kavuşmasına mı yol açacaktır?

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