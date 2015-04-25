Nefes Kesen Anlar Kokpit Kamerasında

Çanakkale Zaferinin 100. yılında Şehitler Abidesi üzerinde nefes kesen bir gösteri sunan Türk Yıldızları’nın kabin içi görüntüleri de yürekleri hoplattı.24 Nisan’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prens Charles ve 17 ülkenin devlet başkanlarının katıldığı Çanakkale Kara Savaşlarının 100. yılı anma törenlerinde bir gösteri yapan Türk Yıldızları büyük takdir topladı. Gösterinin hemen ardındansa zorlu hareketlerin ve pilotların mesajlarının yer aldığı kabin içi görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Abide üzerinde gerçekleştirilen ve izleyenleri heyecanlandıran gösterinin kabin içi görüntüleri de nefesleri kesti. Pilotun, “Nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın gölgesinde. Çanakkale ruhunu 100. kez yaşarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan toprağına can eken eşsiz ve isimsiz kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Emanetiniz şerefimizdir” sözleri eşliğinde gösterinin can alıcı bölümleri kabin içi kamerasından yayınlandı.