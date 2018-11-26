"Neden ucuza tütün ürünü satıyorsun" davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, esnafın anlaştığı fiyatın altında tütün ürünleri satan meslektaşını 4 el ateş ederek yaraladığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Ali Özer (37), şikayetçi Turabi Akbal (39) ile avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Ali Özer, kasten ateş etmediğini ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Olay günü sosyal medya üzerinden şikayetçi ile yazışarak tartıştıklarını anlatan Özer, "Hakaret içerikli mesajlar attık. Ben arabamla işletmeme doğru geliyordum. Araçtan iner inmez bana saldırıldı. 10-15 dakika boyunca kavga ettik. Şikayetçi beni arabama doğru itince, arabamdaki ruhsatsız silahımla korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Öldürmek ya da yaralamak için ateş etmedim." iddiasında bulundu.

Mağdur Turabi Akbal ise sanığın savunmasını reddederek, "Sosyal medya üzerinden yaptığımız konuşmada asla küfür etmedim. İnternet üzerinden tütüncüler olarak kurduğumuz bir grubumuz var. Burada fiyatlarımızı belirliyoruz. Ben grup olarak bir fiyat anlaşmasına vardığımızı fark etmemişim. Bilmiyordum. Olay da benim tütün ürünlerini ucuz satmamdan dolayı gerçekleşti. Sanıkla dükkanına konuşmaya gittiğimde hemen bana küfür etti. Kavga sırasında da bilinçli olarak ateş etti. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verirken, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Eylül ayında Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir tütün dükkanının önünde çıkan kavgada Ali Özer'in ruhsatsız silahla ateş etmesi sonucunda Turabi Akbal, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanmış, Özer tutuklanmıştı.