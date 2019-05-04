Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

ANKARA (AA) - Çankaya'da, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi hizmete girdi.

Açılış için düzenlenen törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, CHP 23. Dönem Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ile vatandaşlar katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankaralılara hayırlı olması dileğinde bulunduğu merkezde 300 kişilik bir konferans salonunun yanı sıra dans, drama ve çocuk atölyelerinin bulunduğunu anlattı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök ise, yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in ömrünü insanlık için harcayan uluslararası bir şair olduğuna işaret etti.

İstanbul seçimlerine de değinen Gök "İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Müsterih olun İstanbul seçimleri çoktan bitmiştir. Ekrem İmamoğlu mazbatasını almıştır." diye konuştu.