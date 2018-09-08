Nazım Hikmet hayranlığı 14 kitap yazdırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir genç kız, 14 yaşında Nazım Hikmet'in "Piraye'ye Mektuplar" kitabını okuduktan sonra yazar olmaya karar vererek 22 yıllık ömrüne 14 kitap sığdırdı.

Okuduğu kitaptan etkilenen ve yazar Nazım Hikmet'e çocuk yaşta kendi tabiriyle "aşık" olan 22 yaşındaki Ece Yurtbahar, bugüne kadar yazdığı 14 kitaptan sadece "Mümkansız" adlı kitabını basılması için yayınevine gönderdi.

Yurtbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği programında okurken, kitap yazmaya vakit bulabilmek adına aynı üniversitenin Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'na geçtiğini belirtti.

"Hayalim hostes olmak değil." diyen Yurtbahar, "Yani okuduğum bu bölümü de seviyorum diyemem. Gelecek yıl mezun olacağım. Fakat en azından bu bölümü okurken kitap yazmak için daha fazla vaktim oldu." ifadelerini kullandı.

- "Yıldız Tilbe'ye kitap yazdım"

Şair Nazım Hikmet'in kitaplarını okudukça hem yazara, hem de onun cümlelerine büyük hayranlık duyduğunu anlatan Yurtbahar, "Bence aşk illaki karşı cinse duyulan bir duygu değil. Nazım Hikmet'i çok sevdim ve sayesinde 14 kitap yazdım. Mümkansız romanım dışında hiçbir kitabımı yayınlanması için bir yayınevine göndermedim. Bu kitaplardan biri özel birine yazıldı. Yıldız Tilbe'ye kitap yazdım. 'Yadigar' kitabı ona ithafen yazılmıştır ve sadece 51 sayfadır. Çünkü bu kitabı Tilbe'nin yaşı kadar yazmıştım. Üzerine 'İyi ki kitabını yazmışım.' dediğim nadir, mütevazı, çok yetenekli bir sanatçıdır kendisi." diye konuştu.

Aşık olduğu insana yazdığı "Mümkansız" adlı romanının Papillon yayınevince yayınlandığını aktaran Yurtbahar, "Kafamda aşk bitti ve kitabı yazdım. Ben yazarak ödeşen bir insanım. Bu kitabın okunması, ya da okunmamasından ziyade, aşık olduğum insanın eline geçmesini istiyor olmam kitabı yayınlamama vesile oldu." dedi.

- "Tutmayan Projeler Müzesi olmalı"

Dünya üzerinde çok fazla kitap, tiyatro oyunu, sinema senaryosu, beste olduğunu ve insanların seslerini duyuramadığını ifade eden Yurtbahar, şunları dile getirdi:

"Bu en büyük hayalim. Tutmayan Projeler Müzesi olmalı ve orada tüm insanlığın büyük hayallerle ortaya koyduğu, fakat şansın yaver gitmemesiyle başaramadığı eserler barınmalı. Bir de kitap okuma atölyesi açmak istiyorum. İnsanların yazdığı kitapların popüler olup olmayacağının hesabını yapmadan bir tane bile olsa basmak isterdim. Çünkü o bir değer ve şevki kırılmamalı. Belki de daha iyilerini yazabilir."



