'NATO'nun doğuya yayılması Avrupa-Atlantik bölgesinde krize neden oldu'

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, NATO'nun doğu sınırlarındaki faaliyetlerini eleştirdi.

Lavrov, "NATO'nun umursamaz şekilde genişlemesi, ittifakın doğu kanadı diye adlandırılan bölge üzerindeki potansiyelini artırması, ABD'nin füze savunma sistemini Avrupa'ya konuşlandırması, uydurulmuş bahanelerle gayrimeşru yaptırımlar Avrupa-Atlantik'te güven krizine yol açtı." ifadesini kullandı.

Kiev yönetiminin Batı tarafından korunduğunu söyleyen Lavrov, "Kiev rejiminin, onu affeden ve hatta haklı çıkaran Batılı hamilerinden tam bir dokunulmazlığa sahip olması şaşırtıcı. Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbas'taki temas hattındaki aktif askeri hazırlıkları ve Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz'deki provokasyonlar için de geçerlidir." şeklinde konuştu.