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NATO'nun bütçe artırma planı Rusya'da endişe yarattı
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun bütçe artırması ile ilgili, "Bu yönde atılan adımlar, ittifakın yayılmacı politikalarına yönelik endişelerimizi teyit ediyor." dedi.
Genel 04.12.2019, 14:49
MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Londra'da devam eden NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
NATO'nun bütçe artırmaya yönelik planlarına yönelik eleştirilerde bulunan Peskov, "Bu yönde atılan adımlar, ittifakın yayılmacı politikalarına yönelik endişelerimizi teyit ediyor. Bu bizim için endişe yaratıyor." diye konuştu.
NATO General Sekreteri Jens Stoltenberg, bir süre önce yaptığı açıklamada, NATO bütçesinin 2024'e kadar 400 milyar dolara çıkacağını söylemişti.
Muhabir: Emre Gürkan Abay
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