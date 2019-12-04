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NATO'nun bütçe artırma planı Rusya'da endişe yarattı

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun bütçe artırması ile ilgili, "Bu yönde atılan adımlar, ittifakın yayılmacı politikalarına yönelik endişelerimizi teyit ediyor." dedi.

Genel 04.12.2019, 14:49
NATO'nun bütçe artırma planı Rusya'da endişe yarattı
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MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Londra'da devam eden NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun bütçe artırmaya yönelik planlarına yönelik eleştirilerde bulunan Peskov, "Bu yönde atılan adımlar, ittifakın yayılmacı politikalarına yönelik endişelerimizi teyit ediyor. Bu bizim için endişe yaratıyor." diye konuştu.

Rusya'nın NATO ile silahlanma yarışına girmeyi planlamadığını belirten Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de daha önce söylediği gibi, ekonomi açısından yıkıcı olan silahlanma yarışına girmeyeceğiz." dedi.

NATO General Sekreteri Jens Stoltenberg, bir süre önce yaptığı açıklamada, NATO bütçesinin 2024'e kadar 400 milyar dolara çıkacağını söylemişti.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

#dünya
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