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NATO: Tüm müttefikleri korumak için hem plan hem de kabiliyetimiz var
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ve Baltık ülkeleri güvenlik planlarının yayımlanmasına yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Genel 27.11.2019, 16:47
BRÜKSEL (AA) - NATO'nun erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu geliştirmek için Boeing International ile yapılan anlaşma kapsamında Melsbroek Havalimanı'nda düzenlenen imza töreni sonrasında Stoltenberg, basının sorularını yanıtladı.
Basındaki haberlerde, ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili savunma planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planının yayımlanmasına karşı çıktığı iddia edilmişti.
Muhabir: Şerife Çetin
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