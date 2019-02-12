NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve ABD iş birliğini memnuniyetle karşılıyorum

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin güneyde terörizmle mücadelede önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapmasını memnuniyetle karşılıyorum. ABD ve Türkiye'nin NATO toplantılarındaki ikili görüşmelerde Suriye'de iş birliğini geliştirmeyi ele aldıklarını görüyoruz. Bunun yarınki toplantıda da olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyen Stoltenberg, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

"Moskova için son şans"

Stoltenberg, ABD'nin anlaşmadan çekilmek için 6 ay süresi bulunduğunu ve Moskova için bu sürenin son şans olduğunu vurgulayarak, savunma bakanlarının toplantıda Rusya'ya karşı ne gibi önlemlerin alınabileceğini görüşeceğini kaydetti.

Genel Sekreter Stoltenberg, INF'nin yanı sıra yarın görüşülecek diğer konular arasında Afganistan, Irak ve Kosova'daki NATO misyonlarının durumu, NATO-Avrupa Birliği (AB) iş birliği, müttefiklerin savunma harcamaları ve külfet paylaşımı gibi başlıklar bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde NATO'ya katılım protokolü imzalayan Makedonya'yı toplantıda Savunma Bakanı Radmila Sekerinski temsil edecek.

Bakan Akar'ın önemli görüşme trafiği

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

NATO Karargahı'nda 13 Şubat'ta yapılacak toplantıya iştirak edecek Akar'ın, ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Akar'ın görüşeceği isimler arasında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın da yer alması öngörülüyor.

Akar'ın bir diğer görüşmesinin ise Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile olması planlanıyor. Bakan Akar, göreve yeni başlayan Apostolakis’e kutlama mektubu göndermiş, kendisini Türkiye'ye davet etmişti.

Akar'ın aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşeceği belirtiliyor.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile ittifakın savunma caydırıcılık yapısının ele alınacağı oturumlara da katılacak.

Muhabir: Yusuf Hatip