Nasreddin Hoca Anma Günleri başlıyor

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri 23-26 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nasreddin Hoca'yı anmak için 2016 yılından bu yana yılda iki etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Her yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığımız Nasreddin Hoca Şenliğimize ilave olarak 2016 yılından itibaren ekim ayında Nasreddin Hoca Anma Günleri programları düzenlemeye başladık." dedi.

Bu yıl ki Nasreddin Hoca Anma Günleri'nin 23-26 Ekim tarihlerinde yapılacağını kaydeden Akkaya, bu yılki etkinliklerde 2. Ulusal İlkokullararası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasının da sonuçlanacağını aktardı.