Son Dakika

NASA'nın Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı.

Genel 26.12.2019, 14:36
4
NASA'nın Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı
banner230

ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), görünümü bir yılbaşı ağacını andırdığı için bu adla anılan yıldız kümesinin, Spitzer'in kızılötesi kamerası tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı.

Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor.

Gökbilimi Kataloğu'da "NGC 2264" nesne topluluğu içinde sınıflandırılan öbek içinde Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi dışında Koni Bulutsusu, Kar Tanesi Yıldız Kümesi ve Tilki Kürkü Bulutsusu buluyor.

#bilim
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:51
Öğle 12:47
İkindi 15:12
Akşam 17:33
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@