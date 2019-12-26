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NASA'nın Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı
NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı.
Genel 26.12.2019, 14:36
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ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), görünümü bir yılbaşı ağacını andırdığı için bu adla anılan yıldız kümesinin, Spitzer'in kızılötesi kamerası tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı.
Gökbilimi Kataloğu'da "NGC 2264" nesne topluluğu içinde sınıflandırılan öbek içinde Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi dışında Koni Bulutsusu, Kar Tanesi Yıldız Kümesi ve Tilki Kürkü Bulutsusu buluyor.
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