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NASA'nın 'Güneş kaşifi' Venüs'ten ikinci kez geçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu, Venüs'e ikinci yakın geçişini yaptı.

Genel 27.12.2019, 14:46
NASA'nın 'Güneş kaşifi' Venüs'ten ikinci kez geçti
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ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Güneş yörüngesindeki keşif yolculuğunda rotasını belirlemek için Venüs'ün kütle çekiminden yararlanan Parker Güneş Keşif Uydusu'nun gezegenden ikinci kez geçtiği bildirildi.

Güneş yörüngesindeki üçüncü turunu tamamlayan uydu, dördüncü turuna başlamasını sağlayacak "kütle çekimi destek manevrasını" yapmak üzere Venüs'ün 1870 mil (yaklaşık 3 bin kilometre) yakınından geçti.

Paker Uydusu, 7 yıl sürecek keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 turu tamamlayacak.

Uydu, bu sürede 5 kez daha Venüs'ün yardımıyla manevra yapacak.

Uydu, Güneş yörüngesindeki 4. turuna 29 Ocak 2020'de başlayacak.

12 Ağustos 2018'de uzaya fırlatılan uydu, bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olmuştu.

#bilim
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