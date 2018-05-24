NASA'dan ödül alan kardeşlere

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Mars toprağından oksijen üretme projesiyle NASA'nın yarışmasında dereceye giren Serhat-Onur Yüksel kardeşler, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) tarafından İngiltere'de dil eğitimine gönderilecek.

Ankara'nın Batıkent semtinde yaşayan Yüksel ailesinin 17 ve 18 yaşlarındaki oğulları Onur ve Serhat, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ODTÜ iş birliğinde Nisan 2017'de düzenlendiği NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nda (NASA Space Apps Challenge) "Mars Toprağından Oksijen Üretimi" projeleriyle ikinci oldu.

Yurt dışında dil eğitimi hakkı kazanan kardeşler, maddi imkansızlıkları nedeniyle yol ve konaklama masraflarını karşılayamadıkları için bu ödülü kullanamadı ve dil okuluna ücretsiz gitme hakkını kaybetti.

Anadolu Ajansının (AA) Yüksel kardeşlerin durumunu ve anneleri Ebru Yüksel'in oğullarının eğitimine destek çağrısını içeren haberi sonrasında hem Türk Hava Yolları (THY) hem de şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu ve Genel Başkanı olduğu AHBAP harekete geçti.

- Hayırseverlerin desteğiyle dil eğitimi alacaklar

Haluk Levent'in Twitter adresinden yaptığı çağrı üzerine girişimlerine başlayan Ankara AHBAP, Yüksel ailesini dün evinde ziyaret etti. Aileyle yapılan görüşmeler sonucunda NASA'dan ödül alarak önemli bir başarıyı yakalayan kardeşlerin, okullar kapandıktan sonra İngiltere'de dil eğitimine gönderilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda platforma ulaşan yurt dışı eğitim danışmanlığı firmasının sahibi Ebru Kurt gençlerin İngiltere'deki konaklamalarını, isminin açıklanmasını istemeyen bir gönüllü de bir ay süresince ortaya çıkacak diğer tüm masrafları üstlendi.

- "Burada emek var, burada sevgi var"

AHBAP ise kardeşlerin dil okulu masraflarını karşılayacağını açıkladı. THY ise dün yaptığı açıklamada, Yüksel kardeşlerin gidiş-dönüş biletlerini üstleneceğini bildirmişti.

Bu gelişmeler üzerine Twitter adresi üzerinden AA'nın haberini paylaşan Haluk Levent, paylaşımına "Bu haberi okuyup geçmeyin! Burada emek var, burada sevgi var... Herkese teşekkür edelim mi?" notunu düştü.

- "Oğullarım sonunda hayallerine kavuşacak"

Oğullarının yurt dışında dil eğitimi alabilecek olmasının mutluluğunu yaşayan anne Ebru Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımın her ikisi de çok mutlu. Bir mucize olduğuna inanıyorlar, çok şaşkınlar. Hedeflerine ufak ufak da olsa yaklaşıyorlar. Bu nedenle çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Evlatları için destek olan herkese teşekkürlerini ileten Yüksel, şunları kaydetti:

"Oğullarım sonunda hayallerine kavuşacak. Onlar için İngiltere yolu gözüktü. Öncelikle sesimizi duyuran Anadolu Ajansına, Haluk Levent'e, Türk Hava Yollarına, AHBAP oluşumuna ve bize destek olan tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hepsinden razı olsun."







