"Namazı kıl askından çikolatayı al"

ANKARA (AA) - Beypazarı i̇lçesindeki bir okul, çocukları namaza teşvik etmek için "Namazı kıl askından çikolatayı al" kampanyası başlattı. Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesi, "Eğitimde İyi Uygulamalar"...