ANKARA (AA) - Beypazarı i̇lçesindeki bir okul, çocukları namaza teşvik etmek için "Namazı kıl askından çikolatayı al" kampanyası başlattı.
Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesi, "Eğitimde İyi Uygulamalar" adı altında çalışma başlattı.
Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Havva Uz, çalışma kapsamında, öğrencilerini namaza teşvik etmek için okul mescidinin duvarına çikolata asıyor.
Namaz kılmaya gelen öğrenciler, mescide geldiği zaman duvara asılı "Namaz kılmaya gelen öğrencilere afiyet olsun" notunun altındaki çikolataları alabiliyor.