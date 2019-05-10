Nallıhan'da zabıtadan fırınlarda denetim

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı.

Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ramazan dolayısıyla Çayırhan ve Sarıyar mahallelerinde gıda üretim ve imal edilen mekanlar ile fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen, gramaj ve ürünlerin tüketim tarihleri konusundaki kurallara uyup uymadıkları zabıta görevlilerince kontrol edildi.

Kontrollerde, bazı iş yerleri ve işletmelerin çalışanları ile sahipleri özellikle hijyen konusunda uyarıldı.

Ramazan boyunca sürecek denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.