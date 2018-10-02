Nallıhan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlçenin Çayırhan Mahallesi'ndeki eski Barış Mahallesi Camisi önünde düzenlenen etkinlikte, mahalle sakinlerince kazanlarda aşure, pilav ve çeşitli yemekler pişirildi.

Aşure, pilav, nohut gibi yiyecekler daha sonra etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Etkinliğin organizatörlerinden Fatma Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşure dağıtımının mahallelinin bir dayanışması olduğunu söyledi.

Muharrem ayı içinde aşure dağıtımını mahalleli kadınlar olarak tertiplediklerini belirten Karataş, "Özel günlerde burada, camimizin avlusunda bu tür organizasyonlarda bulunuyoruz. Ramazan ayına girmeden yine benzer organizasyonlar düzenleyeceğiz. Ramazan ayında burada her akşam iftar yemeğimiz olur. Böylelikle mahallemizde bir kaynaşma, dayanışma sağlarız. Bu konuda bana destek verem tüm mahalle sakinlerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Çayırhan Mahallesi Muhtarı Bilal Şerbetçi de etkinliğe azalarıyla katıldığını anlatarak, etkinliğin mahallede 10 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.