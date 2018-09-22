Nallıhan'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 980 gram esrar, 85 gram kubar esrar, 100 gram Hint keneviri tohumu, 8 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çayırhan Mahallesi Sarıyar Barajı'nda bulunan bir adacığa ve mahalledeki bir eve operasyon düzendi.

Operasyonda, ada üzerinde E.E'ye ait olduğu öğrenilen bahçede 85 gram kubar esrar, 100 gram Hint keneviri tohumu, 1 kilo 874 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ile evde 106 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, E.E. ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı.