Nallıhan'da TOKİ konutları için kura günü belirlendi

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 173 konut için kura çekim tarihi belirlendi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 bloktan oluşan 173 konut için 13 Haziran günü Kura çekimi yapacaklarını duyurdu.

Başkan Öntaş, Çayırhan Mahallesi'ndeki belediyeye ait 23 Nisan Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekiminin noter huzurunda yapılacağını belirtti.

Binaların çevre düzenlemesinin de yapılacağını aktaran Öntaş, "Konutlar 11 bloktan oluşuyor. 3+1 olarak ve 2+1 olarak inşa edildi. Ayrıca bir de iş merkezi de alanın içinde bulunuyor. Hak sahiplerine şimdiden konutlarının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.