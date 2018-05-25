Nallıhan'da sinekle mücadele

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesi ekipleri, sinek ve haşerelerle mücadele için ilaçlama yaptı.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ve Çayırhan Mahallesinde sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışması başlattıklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin sinek, karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele çalışması kapsamında, dumanlama, kireçleme uyguladıklarını belirten Arıcı, "Çalışmalarla insanların sineksiz bir ramazan ve sineksiz bir yaz geçirmelerini sağlamış olacağız. Nallıhan ve Çayırhan'da bu çalışmayı aralıksız olarak sürdürüyoruz." diye konuştu.