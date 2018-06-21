Nallıhan'da seçim çalışmaları

ANKARA (AA) - AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'nde toplantı düzenledi.

AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör, mahalle sakinlerine seslenerek, siyasi çalışmalar kapsamında çalmadık kapı bırakmadıklarını ve AK Parti iktidarının yaptıklarını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

AK Parti olarak gerek milletvekili adayları gerek Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile birlikte köy ve mahalle gezilerinde bulunduklarını belirten Güngör, "AK Parti iktidarının, hükümetinin ülkemiz için, insanlarımız için, sağlık konusunda, yol konusunda ve diğer yapılan çalışmalar hakkında, yapılanları görmezden gelemeyiz. Sadece ve sadece gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Güngör ve Öntaş, seçim için mahalle sakinlerinden destek istedi.