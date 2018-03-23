Nallıhan'da

ANKARA (AA) - Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede "Öyküleriyle ve Türkülerimiz" etkinliği düzenlendi.

Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlik kapsamındaki yarışmada, Nallıhan ilçesini Ankara finallerinde temsil edecek okul belirlendi.

Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bilal Güngör Sosyal Bilimler Lisesi katıldığı yarışmada, Bilal Güngör Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Buse Karaca birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, öğrencilerin çok güzel performanslar sergilediğini ve finallerde derece beklediklerini söyledi.