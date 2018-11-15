Nallıhan'da okullarda beyaz bayrak sevinci

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 6 okula daha beyaz bayrakları törenle verildi.

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, ilçe genelinde bulunan okullardan yüzde 85'nin beyaz bayraklı okul olduğunu söyledi.

Ankara genelinde beyaz bayrak alan okullar sıralamasında Nallıhan ilçesinin yüzde 42'lerde olduğunu belirten Benlice, "6 yeni okulumuz daha beyaz bayrak aldı. Böylece ilçe genelinde beyaz bayraklı okullarımızın oranı yüzde 85 oldu. Bu durum, hem ilçe milli eğitimde, hem de okullarda sevinç yarattı." diye konuştu.

Törende, Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Fatih İlkokulu, Çayırhan Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çayırhan Anadolu Lisesi ve Çayırhan Cumhuriyet İlkokulu, beyaz bayrak aldı.