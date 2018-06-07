Nallıhan'da okul müdürlerine iftar

ANKARA (AA) - Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçede bulunan okul müdürlerine iftar verdi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezinde verilen iftar yemeğine, Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan ile birlikte tüm okul müdürleri katıldı.

Benlice, eğitim öğretim kalitesinin ve öğrencilerin eğitimlerinin, okul şartlarının daha iyi olması yönünde kendilerine desteklerini esirgemeyen Kaymakam Murat Kahraman’a teşekkür etti.

Okul müdürleri, yemeğin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Benlice’ye verdikleri iftar yemeği ve sağlanan kaynaşma dolayısıyla teşekkürlerini sundu.