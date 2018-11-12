Nallıhan'da okul müdürleri toplantıda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda okul müdürleri bir araya geldi.

Çayırhan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan ile ilçede bulunan tüm okulların müdürleri katıldı.



Toplantıda, okul müdürleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Benlice, okul ziyaretlerinde bulunduklarını ve bazı sorunları kısa sürede çözme fırsatı bulduklarını söyledi.

İlçe genelinde 4 bine yakın öğrencinin eğitim öğretim gördüğüne değinen Benlice, şunları kaydetti:

"İlçe olarak sorunlarımızın bilincindeyiz. El birliğiyle eğitim öğretimin kalitesini artırmanın gayretindeyiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, siz değerli idareci ve öğretmenlerimizle el birliği içinde eğitim öğretim vererek, yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu toplantımız bir nevi kaynaşma toplantısıydı. Çok da verimli oldu."